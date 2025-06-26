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Karaman'da Halk Oyunu Şampiyonası'ndan renkli görünütler

19 ilden 28 takımın katıldığı Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Karaman'da yapıldı.

calendar 26 Haziran 2025 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karaman'da Halk Oyunu Şampiyonası'ndan renkli görünütler
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Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 19 ilden 28 takım katıldı. Şampiyonada yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekipler, dereceye girebilmek için hakem heyeti önünde performanslarını sergiledi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü, Türkiye'nin bazı yörelerine ait kıyafetlerle etkinliğe katıldı.

Organizasyonda düzenlemeli dalda Egem Dans Halk Oyunları Spor Kulübü, düzenlemesiz dalda Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü şampiyon oldu.


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