VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısında kırmızı-siyahlılar iki pozisyona itirazda bulundu.İlk olarak Vavacars Fatih Karagümrük 24. dakikada penaltı bekledi. Fabio Borini, ceza sahası içinde yerde kaldı ve Karagümrük cephesi hakeme penaltı itirazında bulundu. Hakem Ali Şansalan, önce korneri gösterdi ve oyunculardan mücadeleyi başlatmamasını istedi. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için monitöre davet edildi.Ali Şansalan, monitördeki incelemesinin ardından pozisyon öncesinde ofsayt olduğu kararını verdi.Öte yandan Karagümrük, Beşiktaş'ın attığı golde kırmızı-siyahlılar elle oynama gerekçesiyle itirazda bulundu. Karagümrük cephesi, Cenk Tosun'un önüne topu indiren Welinton'un topa eliyle müdahale ettiğini dile getirdiler.Orta hakem Ali Şansalan, VAR hakemi Serkan Tokat ile görüştükten sonra el olmadığını belirterek oyunun başlamasını istedi.