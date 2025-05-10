Karagümrük, son dakikalarda bulduğu golle play off finaline yükseldi!

Trendyol 1.Lig'in son hafta maçında Fatih Karagümrük, Iğdır FK'yi konuk etti.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, dakika 23'te penaltıdan Wesley ile 87. dakikada Andre Gray kaydetti. Iğdır FK'ye beraberliği getiren golü ise 39. dakikada penaltıdan Gianni Bruno attı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 64 yaparak 3. sırada konumlandı ve play off finaline yükseldi.



Geçtiğimiz haftayı 58 puanla 7. sırada tamamlayan Iğdır FK, aldığı mağlubiyetin ardından 58 puanda kaldı ve 8. sıraya gerileyerek play off potasından çıktı.