Karagümrük, deplasmanda kazandı!

1. Lig'de Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Karagümrük, deplasmanda kazandı!
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23 Eylül 2024 22:02
1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor deplasmanına konuk oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adnan Uğur, 71. dakikada Göktan Gürpüz ve 79. dakikada Wesley attı. Şanlıurfa'nın tek golü 26. dakikada Kayode'den geldi.

Ev sahibi Şanlıurfaspor, Aly Malle'nin 50. dakikada kırmızı kart görmesi dolayısıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Karagümrük, 9 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 6 puanda kaldı.

Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

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