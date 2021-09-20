Karagümrük, Antalya'yı yenerek seri yapmak istiyor

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de konuğu Antalyaspor olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karagümrük, Antalya'yı yenerek seri yapmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2021 16:51
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde son hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden VavaCars Fatih Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Teknik direktör David Sassarini yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, haftaya 10 puan ve averajla 5. sırada giriyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.