Karagümrük, Antalya'yı yenerek seri yapmak istiyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde son hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden VavaCars Fatih Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Teknik direktör David Sassarini yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, haftaya 10 puan ve averajla 5. sırada giriyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde son hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden VavaCars Fatih Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Teknik direktör David Sassarini yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, haftaya 10 puan ve averajla 5. sırada giriyor.