Karabağ, iki kez öne geçtiği maçta mağlup

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Karabağ, konuk ettiği FCSB'ye 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Karabağ, iki kez öne geçtiği maçta mağlup
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23 Ocak 2025 23:05

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Karabağ, FCSB'yi konuk etti.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

FCSB'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 73. dakikalarda Adrian Şut ile 45+4'te David Miculescu kaydetti. Karabağ'ın golleri ise dakika 1'de Leandro Andrade ve 41. dakikada Joyskim Dawa'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında FCSB, puanını 14 yaparak 6. sıraya yükseldi.

Karabağ ise 3 puanda kalarak 33. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında AZ Karabağ, Olympiakos'a konuk olacak. FCSB ise Manchester United'ı konuk edecek. 

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