Kadınlarda ve erkeklerde Hokey5s Türkiye Şampiyonası, Konya'da başlayacak

Kadınlarda ve erkeklerde Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası, 27 Mart Çarşamba günü Konya'da başlayacak.



Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 ilden 22 takımın katılacağı şampiyona Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda 27-30 Mart'ta gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, sezonu Konya'da açacaklarını belirterek, "2024 yılında gençler ve büyükler kategorilerinde Hokey5s Avrupa şampiyonalarına katılacağız. Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek milli takımlarımızın sporcu havuzunu genişletmek için bu şampiyonayı düzenliyoruz. Şampiyonaya katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



