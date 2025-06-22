22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Kadınlar EuroBasket'te Türkiye maçında seyirci rekoru kırıldı

Kadınlar EuroBasket tarihinde 2000 yılından sonraki en yüksek seyirci sayısına Türkiye - Yunanistan karşılaşmasında ulaşıldı.

calendar 22 Haziran 2025 16:56 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 17:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kadınlar EuroBasket'te Türkiye maçında seyirci rekoru kırıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Uluslararaso Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 21'inci yüzyıldaki en yüksek seyirci sayısına, Türkiye'nin Yunanistan'ı 83-72 mağlup ettiği grup karşılaşmasında ulaşıldı.

Pire'deki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan maçta 10 bin 503 seyirci tribündeki yerini aldı. Bu sayı, 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarında kaydedilen en yüksek seyirci katılımı oldu.

Türkiye ile ev sahibi Yunanistan arasında çeyrek final yolunda oynanan karşılaşma, Pire'deki önceki rekoru da geride bıraktı. Bir önceki maçta Yunanistan'ın Fransa ile oynadığı karşılaşmayı 8 bin 860 kişi izlemişti. Her iki maçta oluşan bu seyirci sayıları, 2009'da Letonya'nın başkenti Riga'da Letonya ile Rusya arasında oynanan ve 8 bin 800 kişinin izlediği karşılaşmayı geçmiş oldu.


FIBA Kadınlar EuroBasket tarihindeki en yüksek seyirci sayısı ise 1952'de Moskova'da oynanan karşılaşmada kaydedildi. O maçta 20 binden fazla kişi tribünlerde yer almış, 1960'ta Sofya'da oynanan finalde de benzer bir seyirci yoğunluğu yaşanmıştı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.