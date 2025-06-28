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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa sahibini bulacak

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde son şampiyon Belçika ile kupanın gediklisi İspanya bir kez daha karşı karşıya geliyor. Mücadele, üst üste ikinci kez bu iki ekibin final randevusuna sahne olacak.

calendar 28 Haziran 2025 13:32
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa sahibini bulacak
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, 29 Hazira Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

Fransa ile İtalya arasındaki üçüncülük müsabakası ise aynı gün saat 17.30'da oynanacak.


- İspanya 5'inci, Belçika ikinci şampiyonluk peşinde

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya 5'inci, Belçika ise ikinci zaferi için mücadele edecek.

Son 5 turnuvada 4. kez finale yükselen İspanya, daha önce 1993, 2013, 2017 ve 2019'da mutlu sona ulaştı.

Turnuvanın son şampiyonu Belçika ise İspanya karşısında ünvanını korumaya çalışacak.

- İspanya ile Belçika bir kez daha finalde rakip oldu

Avrupa Şampiyonası, üst üste ikinci kez İspanya-Belçika finaline sahne olacak.

Belçika, 2023'teki finalde İspanya'yı 64-58 yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

- İki ülke resmi maçlarda 10 kez karşılaştı

İspanya ile Belçika, daha önce resmi maçlarda 10 kez karşı karşıya geldi.

İki ülke arasındaki son 3 müsabakada kazanan taraf Belçika oldu.

Taraflar arasında oynanan önceki 7 karşılaşmayı ise İspanya kazandı.


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