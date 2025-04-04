Kadın Milli Takımımız, Slovenya'ya karşı mağlup

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadelede eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Kadın Milli Takımımız, Slovenya'ya karşı mağlup
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04 Nisan 2025 19:26
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadelede eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Slovenya'da oynanan mücadelede Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Spela Kolbl, 36. dakikada Zara Kramzar ve 65. dakikada penaltıdan Lara Prasnikar kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta oynanan üçüncü maçların ardından 3 puanda kaldı ve haftayı 3. sırada kapattı. Milli Takım, grubun bir sonraki karşılaşmasında grup lideri Slovenya ile Türkiye'de karşılaşacak.
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