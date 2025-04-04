Kadın Milli Takımımız, Slovenya'ya karşı mağlup

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadelede eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya karşı karşıya geldi.



Slovenya'da oynanan mücadelede Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.



Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Spela Kolbl, 36. dakikada Zara Kramzar ve 65. dakikada penaltıdan Lara Prasnikar kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta oynanan üçüncü maçların ardından 3 puanda kaldı ve haftayı 3. sırada kapattı. Milli Takım, grubun bir sonraki karşılaşmasında grup lideri Slovenya ile Türkiye'de karşılaşacak.