Kadıköy'de büyük tartışma: Yüksel Yıldırım!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının son anlarında sarı lacivertli tribünlerle kavga etti.
90+5'te Sidiki Cherif'in golünün ardından Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında önce sözlü dalaşma yaşandı. Ardından tartışma daha ateşli bir hal aldı. Yüksel Yıldırım'ın da artan hiddetinin ardından locadaki diğer insanlar araya girdi.
O bölüme giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da olayların büyümesini engelledi.
Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdi.
MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA
Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Yıldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.
Yüksel Yıldırım, "Söyleyecek çok şey var ama değmez. Hakem ikinci yarıda takdir haklarının hepsini bize karşı kullandı. Kimse Anadolu takımlarının İstanbul'dan puan almasını istemiyor." dedi.
SAMSUNSPOR'DAN TEPKİ
Samsunspor da Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan paylaşımlar yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.
Samsunspor'un paylaşımında, "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." denildi.
Karadeniz ekibi ayrıca maçtan iki anın videosunu paylaştı.
Samsunspor: "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." pic.twitter.com/PYUzi7Kym2
— Sporx (@sporx) March 8, 2026
Samsunspor: "Kart nerede? 1️⃣" pic.twitter.com/N57DiFNKpO
— Sporx (@sporx) March 8, 2026
Samsunspor: "Kart nerede? 2️⃣" pic.twitter.com/KwVB73Ap3h
— Sporx (@sporx) March 8, 2026