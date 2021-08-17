"Kaan Ayhan'ı sen getir Kenan Karaman!'

Beşiktaş'ta Josef, Alex Teixeira transferinde önemli rol oynadı. Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi ile görüştü. Taraftarlar, Kaan Ayhan için Kenan Karaman'ın devreye girmesini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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'Kaan Ayhan'ı sen getir Kenan Karaman!'
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17 Ağustos 2021 12:23
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, TFF'nin 8+6 yabancı kuralına uygun şekilde hareket edebilmek için bir satranç ustası gibi planlar yapıyor. Kalede Ersin Destanoğlu'nu oynatan, genç eldivenin transferi halinde de Mert Günok'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar savunmada da en az 1 ismi yerliye çevirmek istiyor. Bu sebeple Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlıkları kıran kırana şekilde devam ediyor.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Kartal'ın Kaan Ayhan'da ısrar etmesinin iki önemli sebebi var. İlki yerli statüsünde olabilmesi, ikincisi stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında rahat şekilde forma giyebilmesi.

KENAN KARAMAN'A TRANSFER BASKISI

Beşiktaş'ta Josef, Teixeira transferinde önemli rol oynadı. N'Koudou, Batshuayi ile görüştü. Taraftarlar şimdi de Kenan Karaman'dan Fortuna Düsseldorf'tan 'kankası' Kaan Ayhan için ön ayak olmasını istiyor.


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