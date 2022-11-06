Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe'ye mesaj: 'Hazırım'

Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla devre arası transfer döneminde stoper arayışına hız veren F.Bahçe, geçen yaz adı G.Saray ile anılan Kaan Ayhan için harekete geçti.



27 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerin, Sassuolo ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.



İtalyan ekibinde istediği süreyi alamayan milli futbolcunun Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu mesajını gönderdiği öğrenildi.



Sassuolo cephesinin 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu talebi üzerinden pazarlıkların devam ettiği bildirildi.



RAKAMLARI



Savunmada stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen 27 yaşındaki Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo'da 9 maça çıktı ve toplam 452 dakika süre aldı. A Milli formayla da 51 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, 5 kez fileleri havalandırdı.



KARİYERİ



Schalke 04 altyapısından yetişen Kaan Ayhan, 2016 sezonunun ikinci yarısında Frankfurt'ta kiralık oynadı ve 2016 yazında 500 bin euro bonservisle Fortuna Düsseldorf'a geçti. Kaan, Fortuna'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2.5 milyon euro bonservisle Sassuolo'ya transfer oldu.





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