Juventus'ta Igor Tudor dönemi!

Thiago Motta ile yollarını ayıran Juventus, Igor Tudor'u teknik direktörlük görevine getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Igor Tudor dönemi!
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23 Mart 2025 19:08
Son güncelleme 23 Mart 2025 19:10
Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu.

İtalyan ekibi, teknik direktör Thiago Motta ile yolların ayrıldığını ve Motta yerine Tudor'un göreve getirildiğini duyurdu.

Igor Tudor, pazartesi günü Juventus'ta mesaiye başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde Juventus forması giyen Igor Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Juventus, şu anda İtalya Serie A'da 5. sırada bulunuyor. Tudor, Juventus'u sezon sonuna kadar çalıştıracak. İtalyan ekibi, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Tudor'un sözleşmesi uzayacak.

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