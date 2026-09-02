Juventus, Nick Woltemade'yi duyurdu!

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, hücum hattını yeni bir oyuncuyla güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan devi, Newcastle United forması giyen Nick Woltemade'yi 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
NEWCASTLE'DA 12 GOLLÜK PERFORMANS
27 numaralı formayı giyen Woltemade, geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 54 karşılaşmada görev yaptı. Alman futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Woltemade, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de 33 maçta 8 gol ve 2 asist kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 karşılaşmada 1 gol attı.
NEWCASTLE'DA 12 GOLLÜK PERFORMANS
27 numaralı formayı giyen Woltemade, geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 54 karşılaşmada görev yaptı. Alman futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Woltemade, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de 33 maçta 8 gol ve 2 asist kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 karşılaşmada 1 gol attı.