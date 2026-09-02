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Juventus, Nick Woltemade'yi duyurdu!

Juventus, Newcastle United forması giyen Alman golcü Nick Woltemade'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Juventus, Nick Woltemade'yi duyurdu!
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Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, hücum hattını yeni bir oyuncuyla güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan devi, Newcastle United forması giyen Nick Woltemade'yi 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

NEWCASTLE'DA 12 GOLLÜK PERFORMANS

27 numaralı formayı giyen Woltemade, geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 54 karşılaşmada görev yaptı. Alman futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Woltemade, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de 33 maçta 8 gol ve 2 asist kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 karşılaşmada 1 gol attı.

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