Juventus, Gudmundsson için resmen harekete geçti

Serie A'da gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Juventus, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Genoa'da forma giyen 26 yaşındaki İzlandalı hücum oyuncusu Albert Gudmundsson'u kadrosuna katmak istiyor.



Torino ekibinin, oyuncunun menajeriyle doğrudan temasa geçtiği belirtilirken, oyuncu için Genoa'nın 30 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi.



AVRUPA'DAN İLGİ BÜYÜK



Gudmundsson'a Juventus'un yanı sıra Inter ve Tottenham'ında ilgisi bulunduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Genoa ile bu sezon 32 maça çıkan Gudmundsson, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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