Jr. NBA-BİDEV Ligi şampiyonu, TED Ankara Koleji oldu

Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile Amerikan Basketbol Ligi NBA iş birliğinde düzenlenen Jr. NBA-BİDEV Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Ankara'daki Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final organizasyonuyla sona erdi. Final maçında ise TED Ankara Koleji (New York Knicks) Hisar Okulları'nı (Sacramento Kings) 88-82 yendi.



Bu yıl U12 Erkekler kategorisinde İstanbul'da 30 okul, Ankara'da ise 15 okul olmak üzere, toplam 45 takımı bir araya getiren Jr. NBA-BİDEV Ligi, normal sezonun tamamlanmasının ardından final gruplarında başarı gösteren Ankara ve İstanbul'daki ilk iki takımı, büyük final organizasyonunda bir araya getirdi. TED Ankara Koleji, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Hisar Okulları ve ALKEV Özel Okulları basketbol takımları arasındaki Dörtlü Final müsabakaları nefesleri kesti. Final maçında ise, TED Ankara Koleji (New York Knicks) Hisar Okulları'nı (Sacramento Kings) 88-82 yendi.



Takım kaptanı 7'nci sınıf öğrencisi Adar Kaya, "Öncelikle bu harika Jr. NBA organizasyonu için BİDEV'e teşekkür ederiz. Organizasyon, atmosfer, özel yarışmalar, takım formaları çok heyecan verici ve özenliydi. Takımımız bu noktaya gelmek için çok mücadele etti ve sonuçta şampiyon olduk. Özellikle final maçında kendimizi NBA oyuncusu gibi hissettiğimizi söylemem lazım. Adil bir turnuva olduğunu ve herkesin azimle mücadele ettiğini söyleyebilirim. İzleyenlerin de keyif aldığını düşünüyorum. Bir his vardır o kadar güzeldir ki kelimelerle ifade edemezsiniz. İşte bu turnuva da bizim için böyleydi. Basketbolun ülkemizdeki öncülerinden olan okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz" dedi.



TED Ankara Koleji Spor Koordinatörü Mehmet Murat Boz ise "Bildiğiniz gibi TED Ankara Koleji gerek Ankara'da gerekse ülkemizde basketbol ile özdeşleşmiş köklü bir okul. Basketbol sevgisini kurulduğumuz ilk yıllardan itibaren öğrencilerimize aşılıyoruz. Bu özel turnuvayı da şampiyon olarak tamamladığımız için ayrıca mutluyuz. Genç sporcularımızı ve değerli antrenörlerini tebrik ediyoruz. Kusursuz organizasyon ve basketbol sevgisinin ülke genelinde yaygınlaşması yönündeki değerli çabalarından ötürü tüm BİDEV ailesine teşekkür ederiz" diye konuştu.