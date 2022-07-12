Joshua King, İstanbul'a geldi

30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.





GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz sezon Watford'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 33 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Fenerbahçe, bu transferin resmiyet kazanması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.Tecrübeli futbolcu, 2020 yılında oğlunun Fenerbahçe forması giymiş fotoğrafını paylaşmıştı. Norveçli ismin, bu paylaşım sonrası da sarı-lacivertlilere transfer ihtimali gündeme gelmişti.