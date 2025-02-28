Joshua Kimmich için büyük belirsizlik!

Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Joshua Kimmich konusunda belirsizlik yaşanmaya devam ediyor.



ARSENAL GÖRÜŞTÜ



Sky'da yer alan habere göre, Arsenal, Joshua Kimmich ile temasa geçti ve Alman yıldızla görüşme gerçekleştirdi.



TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ



Arsenal ile görüşmesinden önce Bayern Münih'ten yeni sözleşme teklifi alan 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından Bayern Münih'ten gelen teklif karşısında tereddüt yaşadı. Bayern Münih, tereddüt yaşamasının ardından Kimmich'e yaptığı yeni sözleşme teklifini geri çekti.



BU SEZON PERFORMANSI



Kimmich'e Arsenal dışında bir teklifin daha olduğu ve Alman yıldızın bu teklifleri Bayern Münih'e bildirdiği kaydedildi.



Öte yandan Bayern Münih'te de Kimmich'e yeni sözleşme konusunda kapının tamamen kapanmadığı ve Alman yıldızın menajeri ile kulübün temaslarının devam ettiği yazıldı.



Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan Kimmich, 1 gol attı ve 10 asist yaptı.



