Josef de Souza: ''Takım için çok önemliyim''

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Josef de Souza, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesinde konuşan Josef de Souza, West Bromwich Albion konusunda yaşananları anlatırken milli takım hakkında da konuştu.
Josef de Souza, milli takım şansını değerlendirirken ''Casemiro ve Fernandinho benim milli takım şansımı zora sokan iki fantastik oyuncu. Paulinho da var. Real Madrid, Barcelona ve City'de oynayan oyuncular. Bu nedenle ben dünyanın en iyi orta sahasına sahip olduğumuza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
''HER ŞEY MÜMKÜN"
Her zaman için milli takım umutlarını sürdürdüğünü söyleyen Josef, ''Yine de umudum var. Umudumu kaybedersem zaten hırslı bir oyuncu olmaktan uzaklaşırım. Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu sırada da çalışmaya devam edeceğim'' dedi.
Türk futbolunu değerlendiren yıldız oyuncu ''Türk futbolunda fark yaratan bazı oyuncular var. Fenerbahçe'de Giuliano, Beşiktaş'ta Talisca, Galatasaray'da Gomis, Başakşehir'de Adebayor'' ifadelerini kullandı.
''TAKIMIMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUSUYUM"
Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren Josef, ''Takımım için çok önemli bir oyuncuyum. İnsanlar söylemiyor ama ben potansiyelimi ve takıma büyük katkıda bulunduğumu biliyorum. Fenerbahçe'de kazandığım kupaları, zaferleri miras bırakmak istiyorum'' dedi.
Sezon başında WBA transferi hakkında da konuşan yıldız oyuncu ''West Bromwich ile kulüp arasında görüşmeler iyi gidiyordu ancak ben Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettim. Doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Burada şampiyonluk mücadelesi veriyorum'' şeklinde konuştu.
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Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesinde konuşan Josef de Souza, West Bromwich Albion konusunda yaşananları anlatırken milli takım hakkında da konuştu.
Josef de Souza, milli takım şansını değerlendirirken ''Casemiro ve Fernandinho benim milli takım şansımı zora sokan iki fantastik oyuncu. Paulinho da var. Real Madrid, Barcelona ve City'de oynayan oyuncular. Bu nedenle ben dünyanın en iyi orta sahasına sahip olduğumuza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
''HER ŞEY MÜMKÜN"
Her zaman için milli takım umutlarını sürdürdüğünü söyleyen Josef, ''Yine de umudum var. Umudumu kaybedersem zaten hırslı bir oyuncu olmaktan uzaklaşırım. Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu sırada da çalışmaya devam edeceğim'' dedi.
Türk futbolunu değerlendiren yıldız oyuncu ''Türk futbolunda fark yaratan bazı oyuncular var. Fenerbahçe'de Giuliano, Beşiktaş'ta Talisca, Galatasaray'da Gomis, Başakşehir'de Adebayor'' ifadelerini kullandı.
''TAKIMIMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUSUYUM"
Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren Josef, ''Takımım için çok önemli bir oyuncuyum. İnsanlar söylemiyor ama ben potansiyelimi ve takıma büyük katkıda bulunduğumu biliyorum. Fenerbahçe'de kazandığım kupaları, zaferleri miras bırakmak istiyorum'' dedi.
Sezon başında WBA transferi hakkında da konuşan yıldız oyuncu ''West Bromwich ile kulüp arasında görüşmeler iyi gidiyordu ancak ben Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettim. Doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Burada şampiyonluk mücadelesi veriyorum'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın