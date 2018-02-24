Josef de Souza: ''Takım için çok önemliyim''

''HER ŞEY MÜMKÜN"

''TAKIMIMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUSUYUM"

'nin orta saha oyuncusu, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesinde konuşan Josef de Souza, West Bromwich Albion konusunda yaşananları anlatırken milli takım hakkında da konuştu.Josef de Souza, milli takım şansını değerlendirirkenifadelerini kullandı.Her zaman için milli takım umutlarını sürdürdüğünü söyleyen Josef,dedi.Türk futbolunu değerlendiren yıldız oyuncuifadelerini kullandı.Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren Josef,dedi.Sezon başında WBA transferi hakkında da konuşan yıldız oyuncuşeklinde konuştu.