Jose Mourinho: ''Tottenham yakın bağım olmayan tek kulüp''

Premier Lig ekiplerden Tottenham'ın eski çalıştırıcısı Jose Mourinho önemli açıklamalar yaptı.



Roma patronu Mourinho, Sevilla'ya karşı Avrupa Ligi finali için düzenlediği basın toplantısında, ayrıldıktan sonra iyi bir ilişki sürdüremediği tek kulübün Spurs olduğunu itiraf etti.



60 yaşındaki teknik adam; ''Umarım sözlerim Tottenham taraftarları tarafından yanlış yorumlanmayacaktır, ancak yakın bir bağım olmayan tek kulüp Tottenham, muhtemelen Covid zamanında stadyum boş olduğu ve Başkan Levy'nin bana sabretmediği için olabilir'' ifadelerini kullandı.



Mourinho'nun görevi, Nisan 2021'de, Man City'ye karşı Carabao Kupası finalini oynamalarından sadece birkaç gün önce dramatik bir şekilde sona erdi.











