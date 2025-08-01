Jose Mourinho, Feyenoord öncesi mutlu!

Yaşanan son gelişmeler Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yüzünü güldürdü. Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse verdiği demeçlerde transferlerin geç kaldığını ima eden Portekizli hoca, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun kadroya katılmasıyla rahat bir nefes aldı.
Bu iki transferle Feyenoord maçları öncesi eli güçlenen Jose Mourinho'yu, Lazio maçında sergilenen futbol da mutlu etti. İtalya Serie A ekibi karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde, özellikle Szymanski'nin performansı dikkat çekti. Sakatlığı bulunan Talisca'nın yokluğunda Polonyalı 10 numaranın gösterdiği etkileyici performans Portekizli teknik adamı sevindirdi.
Hazırlık karşılaşması olmasına rağmen taraftarın maça gösterdiği yoğun ilgi de tecrübeli teknik adamı yeni sezon adına hayli ümitlendirdi.
Bu iki transferle Feyenoord maçları öncesi eli güçlenen Jose Mourinho'yu, Lazio maçında sergilenen futbol da mutlu etti. İtalya Serie A ekibi karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde, özellikle Szymanski'nin performansı dikkat çekti. Sakatlığı bulunan Talisca'nın yokluğunda Polonyalı 10 numaranın gösterdiği etkileyici performans Portekizli teknik adamı sevindirdi.
Hazırlık karşılaşması olmasına rağmen taraftarın maça gösterdiği yoğun ilgi de tecrübeli teknik adamı yeni sezon adına hayli ümitlendirdi.