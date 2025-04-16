Fenerbahçe, Sivas deplasmanında aldığı 3-1'lik kritik galibiyetin ardından gözünü Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dikti.
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'a dönüşü yaklaşık 2 saat geciken sarı-lacivertlilerde futbolculara bir günlük izin verildi. Takım, Kayserispor ile pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarına Samandıra'da start verdi.
"PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"
Antrenman öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan teknik direktör Jose Mourinho, Sivas zaferi nedeniyle oyuncularını kutladı. Portekizli hoca, "Artık sezonun son bölümündeyiz. Ligde sadece 7 maç kaldı. Hepsi bizim için final niteliğinde. Gaziantep, Başakşehir ve Hatay'la deplasmanda; Kayseri, Beşiktaş, Eyüp ve Konya'yla içeride karşılaşacağız. Hiçbir puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.
"HER MAÇ FİNAL GİBİ"
Mourinho, kalan sürecin şampiyonluk hedefi doğrultusunda maksimum konsantrasyonla geçilmesi gerektiğini vurguladı: "Artık kolay ya da zor maç diye bir şey kalmadı. Her maçımıza final gibi hazırlanacağız. Taraftarımıza verdiğimiz şampiyonluk sözünü yerine getirmek için sadece kazanmamız gerekiyor. Bunu da sadece sahaya ve işimize odaklanarak başarabiliriz."
Jose Mourinho'dan futbolcularına uyarı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Sivas deplasmanında aldığı 3-1'lik kritik galibiyetin ardından gözünü Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dikti.
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