Jorge Jesus'tan sözleşme yanıtı

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, mayıs ayına kadar tüm kapıları kapadı. Fenerbahçe yönetiminin yeni sözleşme için görüştüğü 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu anda aklımda sadece şampiyonluk var" ifadelerini kullandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan sözleşme yanıtı
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12 Şubat 2023 10:13
Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Jesus, ligdeki kıyasıya rekabet dışında başka bir şey düşünmüyor. Taraftarın çok güvendiği Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece sahaya odaklanmak istiyor.

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY ŞAMPİYONLUK"

Sarı lacivertli yönetimin geçtiğimiz dönemde sezon sonuna kadar kontratı olan 68 yaşındaki çalıştırıcıya sözleşme uzatma konusundaki fikrini sorduğu ve "Şu anda tek düşündüğüm şey şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyorum. O yüzden bana teklifle gelmeyin. Önce hedefimize ulaşalım. Bulunduğum noktada geleceğimle ilgili herhangi bir plan yapmıyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE DIŞINDA BİR KONU YOK

Dünya Kupası sonrası adı bir ara Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jesus'un mayıs ayına kadar kapılarını tekliflere tamamen kapattığı kaydedildi. Portekiz basını da tecrübeli teknik adamın şu anda sadece Fenerbahçe takımı ile ilgili konuları gündemde tuttuğunu yazdı.

35 MAÇTA 23 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe'nin başında Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar toplam 35 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, bunların 23'ünden galip ayrıldı. 7 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Portekizli çalıştırıcının maç başına puan ortalaması 2.17 oldu. F.Bahçe, Süper Lig'de 45 puanla ikinci sırada yer alıyor. 

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