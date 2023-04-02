Jorge Jesus: 'Şampiyon olmak istiyor musunuz?'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi öğrencileri ile motivasyon konuşması yaptı.Portekizli hocanın son idmandadediği belirtildi.Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak. Alanya maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Portekizli çalıştırıcı mücadeleyi tribünden takip edecek. Takımın başında Joao de Deus yardımcısı olacak. Fenerbahçe daha önce de, Deus yönetiminde Konyaspor karşılaşmasına çıkmış ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.