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Jordan: "Malone'un 1997'deki MVP ödülünü kazanması, içimdeki ateşi körükledi"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Utah Jazz efsanesi Karl Malone'un 1996-97 sezonu MVP ödülünü kazanmasının "içindeki ateşi körüklediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Utah Jazz efsanesi Karl Malone'un 1996-97 sezonu MVP ödülünü kazanmasının "içindeki ateşi körüklediğini" söyledi.

Malone, ikinci sıradaki Jordan üzerinden 1996-97 sezonu NBA MVP'si seçilmişti ve MJ, ESPN'in The Last Dance belgeselinin 9. bölümü sırasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu hak etmediğini söylemiyorum. Söylediğim tek şey, bu benim içimdeki ateşi körüklediği. 'Tamam, sizce MVP o mu? Sorun değil, sorun değil.' demiştim."

Chicago, takımın beşinci şampiyonluğunu 6. maçta Utah'ı 90-86 yenerek kazanmıştı. Altıncı ve son yüzük ise ertesi sezon gelmişti.

Jordan kariyerinde altı Finaller MVP'si ve beş lig MVP'si ödülü kazanmıştı (1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98) ve Malone da 1996-97 ve 1998-99 sezonlarında iki tane kazanmıştı.


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