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Jonas Valanciunas: "Saras için çok mutluyum, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti"

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunun ardından NBA yıldızı Jonas Valanciunas, Eurohoops'tan Buğra Uzar'a konuştu.

calendar 26 Mayıs 2025 11:28
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Imago
Jonas Valanciunas: 'Saras için çok mutluyum, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti'
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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunun ardından NBA yıldızı Jonas Valanciunas, Eurohoops'tan Buğra Uzar'a konuştu.

Litvanya milli takımının oyuncusu olan Jonas Valanciunas, vatandaşı Sarunas Jasikevicius'un EuroLeague şampiyonluğu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sarunas Jasikevicius için çok mutluyum. Bunu sonuna kadar hak ediyordu. Basketbola çok emek veren birisi. Gerçekten çok mutluyum. İlk günden beri onu destekliyorum.

Fenerbahçe gerçek bir takım gibi, maçı izlerken çok mutlu oldum"


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