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Jokic: "Son takas tarihi için endişelenen, profesyonel değildir"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, son takas tarihi konusunda endişelenmenin profesyonelce olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, son takas tarihi konusunda endişelenmenin profesyonelce olmadığını söyledi.

The Denver Post, Jokic'e takım arkadaşlarının maçlar yerine takımdaki geleceklerine odaklanıp odaklanmadıklarını sorduğunda, Sırp oyuncunun yanıtı şöyle oldu:

"Bilmiyorum. Eğer öyleyse, profesyonel değiller demektir. Önce kendinizi temsil edersiniz, sonra da ekibinizi. Takas edilmek istiyorsanız, bu durumda kendiniz veya Nuggets için oynamıyorsunuz demektir. Diğer 29 takım için oynuyorsunuzdur. Böyle bir şey için endişelenmek diye bir şey olamaz. Ben bu şekilde bakmıyorum. Yani bana göre profesyonelce değil."


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