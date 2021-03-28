John Arne Riise: 'Haaland'ı tanıyamadım!'

"HAALAND'I TANIYAMADIM"

"BÖYLE KAYBETMEYİ SİNDİRDİ"

Erling Haaland

🇳🇴Norveç - Türkiye🇹🇷



🔸0: İsabetli şut

🔸0: Orta

🔸0: Önemli pas

🔸0: Uzun top

🔸0: Kazanılan ikili mücadele

🔸0: Yapılan faul

🔸0: Top çalma

🔸0: Pas arası

🔸1: Ofsayt

🔸1: Kazanılan hava topu

🔸1: Top sürme girişimi

🔸2: Şut

🔸8: Top kaybı https://t.co/LGEqEkAUVb



— Sporx (@sporx) March 27, 2021

Millilerimizin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi İskandinav ülkesinde yayın yapan VGTV'de John Arne Riise değerlendirdi.Liverpool formasını 7 sezon, Roma formasını 3 sezon giyen John Arne Riise, "Çok kötü bir savunma düzeniyle 1-0 geriye düştük. Türkiye, çok iyi mücadele etti ve Norveç doğru düzgün fırsat bulamadı. Sörloth'un şutu milimetreyle direğe vurmasa 1-1 olabilirdi ama bizi kornerden cezalandırdılar. Norveç ritm bulamadı. Aynı zamanda Türkler acımasız bir şekilde efektifti. Norveç hücumları çok zayıf kaldı ve Çağlar Söyüncü'yü zorlayamadık bile." dedi.Mücadelede çok etkisiz kalan Haaland hakkında konuşan Riise, "Haaland, Dortmund'da çok övülüyor. Çünkü, takımı kaybettiğinde çok sinirli oluyor. Ancak, Norveç formasıyla hiçbir duygusu yok. Tanıyamadım." yorumunu yaptı.Aynı programda yorum yapan Molde ve Valerenga formaları giymiş Norveçli futbolcu Bernst Hulsker, "Moral bozucu bir performans sergiledi. Maç içerisinde bildiğimiz özgüveni yok oldu. Dortmund'da böyle bir maç oynasa kendine çok kızardı. Bu maçta ise böyle kaybetmeyi içine sindirdi." ifadelerini kullandı.Hulsker, "Burada farklı oynadı, kendini yormadı demiyorum. Ancak görünün de ortada. Bu bir tehlike sinyalidir. Rolünden emin değil. Maçın içine nasıl gireceği konusunda bir fikri yok, bilmiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.