Joe Worrall, Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Joe Worrall, Beşiktaş için geliyor!
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04 Şubat 2024 18:04
Beşiktaş, Jonas Svensson'un ardından savunmasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLADI

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Worrall için kararını sezon sonunda verecek.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Joe Worrall'ın Beşiktaş için akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

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