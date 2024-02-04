Joe Worrall, Beşiktaş için geldi!

Beşiktaş, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Joe Worrall, Beşiktaş için geldi!
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04 Şubat 2024 18:04
Son güncelleme 04 Şubat 2024 19:49
Beşiktaş, Jonas Svensson'un ardından savunmasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLADI

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Worrall için kararını sezon sonunda verecek.

İSTANBUL'A GELDİ!

Joe Worrall'ın Beşiktaş için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve Trabzonspor ile oynanan maç için Tüpraş Stadyumu'na gitti.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.


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