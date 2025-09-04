04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran'ın ameliyat olacağı yönündeki iddialar asılsız çıktı. Milli arada çalışmalara başlayacak olan Kolombiyalı futbolcu, dönüşüyle teknik heyetin çift forvet planlarını da güçlendirecek.

calendar 04 Eylül 2025 09:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Jhon Duran hakkında çıkan "ameliyat olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Büyük beklentilerle kadroya katılan Kolombiyalı golcünün sağlık durumu teknik heyeti ve taraftarı sevindirdi.
 
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Duran'ın durumunun beklenenden iyi olduğu ve milli ara sonrası sahalara dönmesinin planlandığı belirtildi. Yıldız futbolcunun, milli ara boyunca özel antrenman programlarıyla takıma hazır hale getirileceği ifade edildi.
 
Bu gelişme, çift forvetli sisteme geçmeyi düşünen teknik heyet için de önemli bir avantaj yarattı. Özellikle sezonun yoğun fikstürüne girilirken, Duran'ın dönüşü hücum hattında alternatifleri artıracak.
 
Fenerbahçe cephesi, Jhon Duran'dan beklenen katkıyı almaya hazırlanıyor. Sağlıklı dönecek olan oyuncunun, takıma dinamizm ve güç katması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
