09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
0-130'
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
2-033'
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-134'
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-032'
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-234'

Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'de bireysel antrenmanlara başlayan Jhon Duran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Jhon Duran, tedavisini tamamladı ve yeniden çalışmalara başladı.

Kolombiyalı futbolcu, yaklaşık 8 maç kaçırdıktan sonra bireysel antrenmanlarına geçti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel olarak çalışan genç golcü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir ifade kullandı.


21 yaşındaki oyuncu, spor salonundan bir fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli." notunu düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
