Jerome'dan hakem Sago'ya sert eleştiri: "Maçın kontrolünü kaybetti"

Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers'ı 133-129 mağlup ettiği ve toplam 53 faulün çalındığı karşılaşmanın ardından Cavs oyuncusu Ty Jerome, maçın hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

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Jerome'dan hakem Sago'ya sert eleştiri: 'Maçın kontrolünü kaybetti'
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03 Mart 2025 12:01
Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers'ı 133-129 mağlup ettiği ve toplam 53 faulün çalındığı karşılaşmanın ardından Cavs oyuncusu Ty Jerome, maçın hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Özellikle hakem Natalie Sago'ya yönelik eleştirilerde bulunan Jerome, "Bence hakemler bu gece gerçekten kötüydü, özellikle de Natalie Sago. Çok kötü bir yönetim sergiledi. Böyle şeyler olduğunda oyunun kontrolü kayboluyor, ancak sizin de soğukkanlı kalmanız gerekiyor. İlk yarı saçmalıktı, üçüncü çeyrek ise felaketti," ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada her iki takım toplamda 53 faul yaparken, serbest atış çizgisine de tam 70 kez gidildi. Hem Cavaliers hem de Trail Blazers, 35'er serbest atış kullanarak maç boyunca ritim bulmakta zorlandı.

Cleveland Cavaliers, bu galibiyetle 50-10'luk bir dereceye ulaşırken, 18 sayı geriden gelip uzatmada galibiyete uzandı. Maçı 25 sayı, 6 asist ve kariyer rekoru olan 6 top çalma ile tamamlayan Jerome, maç sırasında hakeme itiraz ettiği için teknik faulle cezalandırıldı.

Oyuncunun maç sonrası açıklamaları nedeniyle NBA tarafından para cezasına çarptırılması bekleniyor.

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