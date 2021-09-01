Jeremain Lens'in Beşiktaş'a maliyeti dudak uçuklattı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens yeniden Karagümrük'e kiralandı. 2017-18 sezonunun başında Sunderland'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Hollandalı futbolcu, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş, Lens için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis öderken oyuncuya da sırasıyla 2 milyon 200 bin euro, 2 milyon 300 bin euro, ve 1 milyon 950 bin euro maaş ödedi.



Sözleşmesi̇nde son seneye giren ve 1 milyon 800 bin euro kazanacak olan 33 yaşındaki futbolcunun bu maaşının 350 bin euro'luk kısmını Karagümrük ödeyecek. Böylece Beşiktaş'a Lens'in toplam maliyeti 13.5 milyon euro'yu (Güncel kurla 132 Milyon TL) buldu.



Beşiktaş'ta forma giydiği 102 maçta 12 gol ve 20 asistlik katkı verebilen Jeremain Lens, böylece siyah-beyazlılardan maç başına 1.3 milyon TL kazanmış oldu.



