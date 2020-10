Jefferson: "Jordan neden sadece altı kez Final gördü?"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bulunduğu takımları 10 kez NBA Finallerine taşıdığı için daha fazla saygıyı hak ettiğini söyledi.



Cleveland'daki şampiyonluk sezonunda LeBron'un eski takım arkadaşı olan Jefferson, Lakers süperstarının ekiplerini on kez NBA Finallerine götürmesi konusunda hak ettiği saygıyı görmediğini dile getirdi.



Jefferson, LeBron'un bu başarısının, on Finalden yalnızca dördünü kazandığı gerçeğine işaret etmek için ona karşı kullanıldığını açıkladı. Jefferson bununla birlikte, efsane oyuncu Michael Jordan'ın yalnızca altı Final serisine çıktığını ve Detroit Pistons ve Boston Celtics'i geçmesi durumunda, o dönem Lakers'a kaybetmiş olacağını da belirtti.



Jefferson, SiriusXM Radio'da Zach Harper, Jason Jackson ve Sarah Kustok ile konuştu:



"Muhtemelen gelmiş geçmiş en tartışmalı şeyi söyleyeceğim ve bunun hakkında bir süredir düşünüyordum. Söylemem gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bile bilmiyorum. İşte başlıyoruz. Jordan'ın neden sadece altı kez Finallere çıktığını merak eden var mı? Sadece bir düşünün. Jordan neden sadece altı kez Finallere çıktı? Burada iyi bir nokta var.



Pistons'ı geçemiyorsa, Lakers'ı asla geçemezdi. Celtics'i geçemiyorsa, Lakers'ı asla geçemezdi. Doğu Konferansı'ndan çıksa da, yıllarca Lakers'a kaybederdi.



Bron'ın Jordan'dan daha iyi olduğunu ya da Jordan'ın Bron'dan daha iyi olduğunu söylemiyorum. Anlattığım şey bu değil. Ancak Bron'ın Final oranına baktığımızda, Jordan'ın sadece altı Finale çıkması hakkında hiç konuşmuyoruz. Çünkü Bill Russell kaç kez Finale çıkmıştı? 13 mü? 13 tanesinden 11'ini falan kazanmıştı, deliceydi.



Bron 10 kez Finallere çıktı ve bunu ilk kez 22 yaşında yaptığını biliyoruz. Önce benim, Jason Kidd'in ve Vince Carter'ın bulunduğu takımı yenmişti. İki Hall of Fame oyuncu var. Sonra kadrosunda muhtemelen üç Hall of Fame oyuncu olan Pistons'ı yenerek devam etmişti. Sonrasında ise Tony, Manu, Pop ve Tim Duncan ile dört Hall of Fame üyesine yenilmişti.



Ama bunu, 'Bu adam Finallerde kaybetti' falan diyerek ona karşı kullanıyoruz. Peki Jordan neden sadece altı kez Finallere çıktı? Bu sadece, on Final hakkında düşünmeye başladığımda kafamda tetiklenen bir şeydi."