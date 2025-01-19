Jefferson 90+2'de Boluspor'a hayat verdi

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Iğdır FK deplasmanında uzatma bölümünde bulduğu golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Jefferson 90+2'de Boluspor'a hayat verdi
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19 Ocak 2025 15:55
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Boluspor oldu.

Boluspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Jefferson kaydetti.

Ligde son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Boluspor puanını 31'e yükseltti. Son üç maçını kaybeden Iğdır FK 25 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Iğdır FK, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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