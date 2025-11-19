26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Jazz, yüksek piyasa değerine rağmen Lauri Markkanen'ı takasa kapattı

19 Kasım 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Utah Jazz, yıldız forvet Lauri Markkanen için gelen takas taleplerine kesin bir şekilde kapıyı kapatmış durumda.

FanSided'den Matt Moore'un haberine göre kulüp, Markkanen ile ilgili herhangi bir resmi görüşme yürütmeyi reddediyor.

Habere göre olası bir takas hamlesi, süregelen pazarlıkların değil, tamamen ani bir kararın sonucu olabilir.


28 yaşındaki Markkanen, dört yıllık 195.9 milyon Dolar değerindeki yeni kontratının ilk sezonunda ve 2025-26 sezonunda oynadığı 13 maçta 30.6 sayı – 6.2 ribaund – 2.1 asist ortalamalarıyla yıldız seviyesinde performans sergiliyor. Jazz'da Keyonte George 22.2 sayı – 7.0 asist, Walker Kessler ise sınırlı dakikalarda 14.4 sayı – 10.8 ribaund üreterek Markkanen'e destek oluyor.

Utah Jazz'in mevcut durumu 5-8'lik derecelerine yansımış durumda. Kadroda Isaiah Collier, Svi Mykhailiuk, Brice Sensabaugh ve Jusuf Nurkic gibi isimler yer alsa da takımın temel hücum yükü Markkanen'in üzerinde.

Buna rağmen yönetim, takas spekülasyonlarına tamamen kapalı bir duruş sergiliyor. Kulüp önümüzdeki dönem için Markkanen'i "yeniden yapılanmanın merkez taşı" olarak görüyor ve çok ciddi, çok büyük bir takas paketi dışında hiçbir ihtimali değerlendirmiyor.

Lig yöneticileri Markkanen için potansiyel takas bedelinin çoklu oyuncuların ve birden çok draft hakkının bulunduğu dev bir paket gerektireceğini belirtiyor. Ancak Jazz yönetimi, ön görüşme dahi yapmaya yanaşmıyor.

Utah cephesi için şu an öncelik, sezonun henüz 13. maçında istikrarı korumak ve uzun vadeli planlamaya sadık kalmak. Herhangi bir karar alınırsa bunun yavaş ilerleyen bir sürecin değil, anlık ve kararlı bir adımın ürünü olacağı vurgulanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
