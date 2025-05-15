Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum'ın yaşadığı Aşil tendonu yırtığı, Knicks ile oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçının ardından gündemi sarstı.



ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre, Tatum yaşadığı sakatlık sonrası ilk olarak babası Justin Tatum ile temasa geçti.



Justin Tatum, Endonezya Ligi takımlarından Pelita Jaya'nın başantrenörü olarak bir maç için Moğolistan'a seyahat ederken oğlunun sakatlığını tabletinden izledi. O anları anlatan Spears, "Brandy (Jayson'ın annesi) onu aradıktan sonra Justin telefonu kapatıp ağlamaya başlamış. Takımdan uzaklaşıp kendini toparlamaya çalışmış," dedi.



Jayson'ın kendisini aramasıyla baba-oğul telefonda birlikte gözyaşı döktü. Edwards, "Neden ben baba, neden bu benim başıma geldi?" derken, Justin Tatum onu Kobe Bryant'ı örnek göstererek teselli etti: "Bu Tanrı'nın bir planı. Gençsin ve bunun üstesinden geleceksin."



Tatum'ın 8-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ameliyatı, Kevin Durant ve Tiger Woods'un da aşil ameliyatlarını gerçekleştiren doktor tarafından yapıldı. Justin Tatum, oğlunun yanında olmak için Asya'dan ayrılmak istediğini belirtse de Jayson ona takımının başında kalmasını söyledi.



Tatum'ın NBA kariyerinde ilk kez bu kadar ciddi bir sakatlık yaşadığı belirtilirken, fiziksel iyileşme sürecine başlamış olsa da ailesi en çok mental olarak ne durumda olduğu konusunda endişeli.



