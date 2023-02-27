Jayden Oosterwolde, hedefini ilk 11 olarak belirledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde bir an önce kadroya girebilmek istiyor.
Fenerbahçe ile ilk resmi maçına Konyaspor karşısında çıkan Jayden Oosterwolde kısa süre oynamasına rağmen kumaşı beğenildi. Hollandalı bekin yeni hedefi ilk onbir.
Genç oyuncuyu idmanlarda yakından takip eden teknik direktör Jorge Jesus'un tam hazır gördüğünde sol beke monte etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe ile ilk resmi maçına Konyaspor karşısında çıkan Jayden Oosterwolde kısa süre oynamasına rağmen kumaşı beğenildi. Hollandalı bekin yeni hedefi ilk onbir.
Genç oyuncuyu idmanlarda yakından takip eden teknik direktör Jorge Jesus'un tam hazır gördüğünde sol beke monte etmesi bekleniyor.