New Orleans Pelicans pivotu Jaxson Hayes'in, polisle fiziksel bir münakaşaya girdiği iddiasıyla Kaliforniya'da tutuklandığı açıklandı.



TMZ Sports, polis memurlarının başlangıçta bir iç karışıklık raporuna yanıt verdiklerini ve olay yerine vardıklarında Hayes'in kendileriyle "kavgacı" bir tutum sergilediğini belirtti. 21 yaşındaki oyuncunun bir polis memurunu darp etme suçlamasıyla karşı karşıya kalabilme ihtimali olduğu söylendi.



Pelicans, bu gelişmeyle ilgili şöyle bir duyuru yaptı:



"Jaxson Hayes'in karıştığı olaydan haberdar olduk. Daha fazla bilgi toplamak için NBA ve Jaxson'ın temsilcileriyle birlikte çalışıyoruz ve şu anda daha fazla yorum yapmayacağız."



TMZ Sports, polisin Hayes'i bastırmak için kendisine şok tabancası kullandığını kaydetti. Küçük yaralanmalar nedeniyle yerel bir hastaneye nakledilen Haynes'in tutuklanma olayına karışan bir memurun da tedavi altına alındığı belirtildi. Soruşturmanın ise devam ettiği açıklandı.



2019'da 8'inci sıradan Draft edilmiş olan Hayes, New Orleans'taki ikinci sezonunu tamamlamış bulunuyor ve geçtiğimiz sezon 60 maçta 7.5 sayı, 4.3 ribaund ve 0.6 blok ortalamaları tutturmuştu.



