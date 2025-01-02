Jasikevicius: "Yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i konuk edecekleri maç öncesi konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius: 'Yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz'
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02 Ocak 2025 18:43
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacakları karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 2025 yılına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jasikevicius ve oyuncu Tarık Biberovic'in Anadolu Efes maçıyla ilgili görüşleri paylaşıldı.

Anadolu Efes'in formda ekiplerden birisi olduğunu vurgulayan Jasikevicius, "Anadolu Efes ekip olarak çok organize. Larkin'in her şeyin merkezinde olduğu net rollere sahipler. Gardlar tarafından çok fazla karar alınıyor. Ribaunt alma ve perdeleme yapma gibi uzunlar tarafından yapılan çok fazla önemli işler var. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım ve birbirlerini tanıyorlar, özellikle de ana oyuncular. Bizim için yine önemli bir karşılaşma ve yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tarık Biberovic: "Yeni bir seri başlatmak istiyoruz"

Oyuncularından Tarık Biberovic de THY Avrupa Ligi'nde önemli ve zorlu bir maça çıktıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bir süredir istediğimiz oyunu sergileyemiyorduk ve beklediğimiz sonuçların uzağında kaldık. Anadolu Efes çok iyi bir takım. Her pozisyonda oldukça yetenekli isimlere sahipler. Özellikle savunmada daha agresif olmaya çalışacak ve bu performansı hücuma da yansıtmaya gayret edeceğiz. Yeni yıla galibiyetle girerek THY Avrupa Ligi'nde yeni bir seri başlatmak istiyoruz."

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