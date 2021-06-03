Jardel'in altın, gümüş ve bronz ayakkabıları çalındı

Eski Galatasaraylı Jardel ülkesi Brezilya'da hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı.



Mario Jardel'in Avrupa'da en çok gol atan isim olarak iki kez kazandığı Altın ayakkabı ödülleri ile birlikte gümüş ve bronzdan diğer ödüllerinin de hırsızlar tarafından çalındığı bildirildi. Jardel konuyla ilgili açıklamasında çok üzgün olduğunu belirterek, "Maddi değerleri hiç önemli değil ama manevi olarak çok kıymetlilerdi. Benim miras olarak bırakabileceğim ödüllerim şimdi malesef yok oldu." diye konuştu.



Jardel'in UEFA'dan aldığı Altın ayakkabı ödülleri 1999 ve 2000 yılında kazanılmıştı. 1997 yılında ise Porto'da ulaştığı gol sayısı nedeniyle kendisine verilmişti. Bronz ayakkabı ise 2000'de transfer olduğu Galatasaray'daki başarısı nedeniyle kendisine takdim edilmişti.



