Jan Rajnoch: 'Okan Buruk, Galatasaray'ı çok değiştirdi'

2009-10 ve 2013-14 sezonları arasında Türkiye'de top koşturan 42 yaşındaki eski Çek futbolcu Jan Rajnoch, Sparta Prag'a karşı mücadele verecek olan Galatasaray'ı değerlendirdi.
Türkiye'de Ankaragücü, Adana Demirspor ve Sivasspor formalarını terleten eski savunmacı, Okan Buruk'un Galatasaray'da fark yarattığını ve oyuncularını karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlayacağını söyledi. Ayrıca, ilk maçta iki takımın da güzel bir performans ortaya koyduğunu belirterek "Her şey çok açık. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ı gerçek bir takım haline getirdi." dedi.
"HEYECANLA BEKLİYORUM"
Galatasaray'ın eskisi gibi olmadığını söyleyen Rajnoch, "Galatasaray hiçbir şeyi küçümsemeyecektir. Bu konuda biraz endişeliyim. Türk takımı iyi hazırlanacaktır. Eskisi gibi değiller. Okan Buruk, oyuncularının bulutlarda uçmasına izin vermez. Gerçekten sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum. Türkiye'de oynanan mücadelenin aynısı olabilir. Her iki takımın da performansı inanılmazdı" ifadelerini kullandı.
Süper Lig kariyerinde 94 maçta forma giyen Rajnoch 9 gol, 4 asistle performans göstermişti.
Türkiye'de Ankaragücü, Adana Demirspor ve Sivasspor formalarını terleten eski savunmacı, Okan Buruk'un Galatasaray'da fark yarattığını ve oyuncularını karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlayacağını söyledi. Ayrıca, ilk maçta iki takımın da güzel bir performans ortaya koyduğunu belirterek "Her şey çok açık. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ı gerçek bir takım haline getirdi." dedi.
"HEYECANLA BEKLİYORUM"
Galatasaray'ın eskisi gibi olmadığını söyleyen Rajnoch, "Galatasaray hiçbir şeyi küçümsemeyecektir. Bu konuda biraz endişeliyim. Türk takımı iyi hazırlanacaktır. Eskisi gibi değiller. Okan Buruk, oyuncularının bulutlarda uçmasına izin vermez. Gerçekten sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum. Türkiye'de oynanan mücadelenin aynısı olabilir. Her iki takımın da performansı inanılmazdı" ifadelerini kullandı.
Süper Lig kariyerinde 94 maçta forma giyen Rajnoch 9 gol, 4 asistle performans göstermişti.