Jamie Carragher: 'Guardiola'nın kriz tecrübesi yok'

Manchester City, son 10 resmi maçta 1 galibiyet alabildi.



❌ Tottenham 2-1

❌ Bournemouth 2-1

❌ Sporting 4-1

❌ Brighton 2-1

❌ Tottenham 4-0

🤝 Feyenoord 3-3

❌ Liverpool 2-0

✅ Nottingham Forest 3-0

🤝 Crystal Palace 2-2

❌ Juventus 2-0 pic.twitter.com/eExIiFGywP



— Sporx (@sporx) December 11, 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan Manchester City, kötü gidişatı durduramıyor.Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, son 10 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.Manchester City'nin Juventus ile oynadığı karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Jamie Carragher ise Guardiola'nın kriz konusunda tecrübesi olmadığını söyledi.Carragher,ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden İngiliz eski yıldız,sözlerini sarf etti.Manchester City, tüm kulvarlardaki son 10 maçta tek galibiyetini Premier Lig'de Nottingham Forest karşısında almıştı.