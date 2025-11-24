24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Jamie Carragher'dan Eberechi Eze itirafı!

Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, Arsenal'in yıldızı Eberechi Eze için konuştu. Carragher, Tottenham derbisinde hat-trick yapan Eze için, "Bu transferi hafife almışım." yorumunda bulundu.

calendar 24 Kasım 2025 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jamie Carragher'dan Eberechi Eze itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arsenal forması giyen Eberechi Eze, Tottenham ile oynanan ve 4-1 kazanılan Londra derbisine damga vurdu. Eze, 4-1 kazanılan maçta Tottenham ağlarına 3 gol birden gönderdi.

Arsenal - Tottenham karşılaşmasını değerlendiren Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Eze için bir itirafta bulundu.

"HAFİFE ALMIŞIM"

Carragher, "Eze Arsenal'e geldiğinde, onun maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olmadığını düşünmüştüm. Özür dilerim. Bu transferin önemini hafife almışım ama görünüşe göre fark yaratıyor." diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK MESAJI


Jamie Carragher, Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal için de, "Şampiyonluğu kazanabilirler." dedi.

ARSENAL'DE NE YAPTI?

Arsenal'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Eze, Londra temsilcisinde bu sezon 16 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Arsenal, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz transfer döneminde Crystal Palace'a 70 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.