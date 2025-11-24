Jamie Carragher'dan Eberechi Eze itirafı!

Arsenal forması giyen Eberechi Eze, Tottenham ile oynanan ve 4-1 kazanılan Londra derbisine damga vurdu. Eze, 4-1 kazanılan maçta Tottenham ağlarına 3 gol birden gönderdi.Arsenal - Tottenham karşılaşmasını değerlendiren Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Eze için bir itirafta bulundu.Carragher,diye konuştu.Jamie Carragher, Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal için de,dedi.Arsenal'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Eze, Londra temsilcisinde bu sezon 16 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.Arsenal, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz transfer döneminde Crystal Palace'a 70 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.