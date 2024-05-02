Jadon Sancho: "Şu anda sadece ana odaklandım"

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Jadon Sancho, Paris Saint-Germain maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jadon Sancho: 'Şu anda sadece ana odaklandım'
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02 Mayıs 2024 01:03
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Borussia Dortmund'da yıldız oyuncu Jadon Sancho açıklamalarda bulundu.

"SADECE ANA ODAKLANDIM"

Geleceğine dair konuşan Jadon Sancho, "Gerçekten bilmiyorum. Şu anda sadece ana odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

Her zaman elinden geleni yaptığını söyleyen Jadon Sancho şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Dortmund'a 17 yaşında geldim. Her zaman kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sarı duvarı gördüğünüzde oynamak için sabırsızlanıyorsunuz."

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