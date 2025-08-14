Memphis Grizzlies'in yıldız ismi Jaren Jackson Jr., NBA'deki sekizinci sezonuna hazırlanırken "yeni bir başlangıç" amacıyla forma numarasını değiştirme kararı aldı.NBC News'ten Rohan Nadkarni'nin haberine göre, Jackson 2018'den bu yana giydiği 13 numarayı bırakıp 8 numaraya geçiyor.Bu değişimin kişisel bir anlamı olduğunu vurgulayan Jackson, babasının da NBA kariyerinde bir dönem 8 numara giydiğini hatırlatarak, "dedi.Jackson'ın numara değişimi, Grizzlies'teki genel dönüşüm süreciyle de örtüşüyor. Takım, geçen sezon Oklahoma City karşısında alınan playoff süpürülmesinin ardından başantrenörlük görevine Tuomas Iisalo'yu getirdi. Ayrıca son beş yıldır takım arkadaşı olan Desmond Bane, haziranda Orlando'ya takaslandı.Bane'in ayrılmasıyla boşalan maaş bütçesi, Jackson'ın 5 yıl 240 milyon dolarlık dev kontrat uzatması için kullanıldı. Böylece 22.2 sayı, 5.6 ribaund, 1.5 blok ortalamaları ve %48.8 saha içi isabet oranıyla kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiren Jackson, hem hücumda hem savunmada takımın temel taşı olarak konumlandı.Jackson, yeni sezonda liderlik rolünü artırarak genç oyunculara rehberlik etmeyi hedefliyor: