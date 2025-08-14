14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Jackson Jr., yeni forma numarasını neden 8 olarak seçti?

Memphis Grizzlies'in yıldız ismi Jaren Jackson Jr., NBA'deki sekizinci sezonuna hazırlanırken "yeni bir başlangıç" amacıyla forma numarasını değiştirme kararı aldı.

calendar 14 Ağustos 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jackson Jr., yeni forma numarasını neden 8 olarak seçti?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Memphis Grizzlies'in yıldız ismi Jaren Jackson Jr., NBA'deki sekizinci sezonuna hazırlanırken "yeni bir başlangıç" amacıyla forma numarasını değiştirme kararı aldı.

NBC News'ten Rohan Nadkarni'nin haberine göre, Jackson 2018'den bu yana giydiği 13 numarayı bırakıp 8 numaraya geçiyor.

Bu değişimin kişisel bir anlamı olduğunu vurgulayan Jackson, babasının da NBA kariyerinde bir dönem 8 numara giydiğini hatırlatarak, "Bu benim için ve ailem için çok kişisel. 8 numarasıyla gerçek bir bağım var. Yeni başlangıçları simgeliyor. Sonsuzluğu temsil ediyor. Enerji alabileceğim iyi bir kaynak" dedi.


Jackson'ın numara değişimi, Grizzlies'teki genel dönüşüm süreciyle de örtüşüyor. Takım, geçen sezon Oklahoma City karşısında alınan playoff süpürülmesinin ardından başantrenörlük görevine Tuomas Iisalo'yu getirdi. Ayrıca son beş yıldır takım arkadaşı olan Desmond Bane, haziranda Orlando'ya takaslandı.

Bane'in ayrılmasıyla boşalan maaş bütçesi, Jackson'ın 5 yıl 240 milyon dolarlık dev kontrat uzatması için kullanıldı. Böylece 22.2 sayı, 5.6 ribaund, 1.5 blok ortalamaları ve %48.8 saha içi isabet oranıyla kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiren Jackson, hem hücumda hem savunmada takımın temel taşı olarak konumlandı.

Jackson, yeni sezonda liderlik rolünü artırarak genç oyunculara rehberlik etmeyi hedefliyor: "Bu yıl, disiplinli ve hedefe odaklı bir şekilde bizi 'vaat edilen topraklara' götürme amacıyla yaklaşıyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.