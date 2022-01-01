J-Will tepki gördü, Kobe yorumuna açıklık getirdi!

Eski NBA guardı Jason Williams, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant hakkındaki yorumlarına açıklık getirdi.



Geçtiğimiz günlerde Kobe'nin "Lakers tarihinin en iyi beş oyuncusu arasında olmadığını" iddia eden Williams, sosyal medyada büyük tepki topladıktan sonra Instagram üzerinden bu yorumlarını netleştirme kararına vardı.



J-Will yeni açıklamasında, Lakers efsanesinin gelmiş geçmiş en iyi Lakers oyuncusu olduğunu söyleyerek, Kobe'nin Lakers'ın ilk 5'i arasında olmadığını söylemesinin gerekçesinin, saf basketbol perspektifinden Lakers forması giyen en büyük oyuncular hakkında olduğunu düşünmesinden kaynaklandığını iddia etti:



"Geçen hafta Kobe hakkındaki yorumlarımla deyim yerindeyse ortalığı karıştırdığımı fark ettim. Yorumlarınızın bazılarını gördüm ama hepsini göremedim... Bazıları olumlu, bazıları ise pek olumlu değildi! Bazı insanların bu tartışmadan ötürü duyduğu öfke benim için harika, çünkü bu değer verdiğiniz anlamına geliyor!



Şimdi bununla birlikte, geçen hafta ne demek istediğimi açıklayayım. Öncelikle: Kobe Bean Bryant gelmiş geçmiş en iyi Lakers oyuncusudur. Net.



Hepinizin duyduğu bu tartışmada ben, en az bir sezon boyunca Lakers formasını giymiş en iyi NBA oyuncuları baz alıyordum. Şimdiye kadarki en büyük Lakers oyuncusundan bahsetmiyordum… çünkü o elbette Kobe'dir. Kobe, Lakers'tır!



Ama söylediğim ifadede, aklımda Wilt, Kareem, Magic, Shaq ve LeBron vardı (Merak ediyorsanız, bu kişiler bana göre sıralama dahilinde olmadan Lakers forması giymiş en iyi beş oyuncudur!). Bunlar bana göre Kobe'den daha iyi olan oyuncular. Bu yalnızca benim düşüncem. Gerçek olduğu anlamına gelmez.



Bu yüzden, eğer sizi incittiysem kusura bakmayın fakat benim düşüncem bu şekilde. Bu oyunu çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Kobe'nin bana karşı her oynadığında takımımızı tokatlamasıyla da hiçbir ilgisi yok. Benim fikrimle sizin fikriniz arasındaki tek fark, bahsettiğimiz bu adamlardan bazılarına karşı aslında oynamış olmam. Ve size şunu da söyleyeyim, ismini verdiğim kişiler benim yetenek seviyemin çok üstündeler ve efsane isimler! GOATlar!"



