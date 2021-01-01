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J.R. Smith, ilk üniversite dönemini 4.0 ortalamayla tamamladı!

Eski NBA oyuncusu J.R. Smith, okuduğu üniversitenin ilk dönemini 4.0 not ortalaması ile tamamladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski NBA oyuncusu J.R. Smith, okuduğu üniversitenin ilk dönemini 4.0 not ortalaması ile tamamladığını duyurdu.

Bu yılın başlarında güz dönemi için kaydolduğu North Carolina A&T Eyalet Üniversitesi'nde golf sporunu icra etmekle de meşgul olan Smith, 'Tarihsel Siyahi Kolej' kapsamına giren okulda liberal çalışmalar alanında eğitim görüyor.

J.R., 4.0 not ortalamasına ulaşması sonrası, sosyal medya hesabı aracılığıyla sevincini şu şekilde gösterdi:

"Bu duyguyu tarif edemiyorum bile, yalan söylemeyeceğim... 4.0 ortalama... Pazartesiden Cumaya, 8'den 11'e kadar, bazen daha da uzun sürüyordu. Bu okul işlerine hiç alışık olmamama rağmen tüm bunları başardım... Özellikle de bunu yapamayacağımı düşünmeme rağmen...

Böyle düşünmenizin sebebi, insanların sürekli olarak size engel olabilecek şeyleri dile getirmesi olabiliyor. Tüm bunlara rağmen bunu yapabilmek beni çok mutlu etti. Zor bir işti."

2004'te liseden NBA'e giriş yapan J.R., lige girmeden önce Kuzey Carolina Üniversitesi'nde oynamayı planlamış olsa da, bu kolej deneyimini neredeyse yirmi yıl ertelemişti.


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